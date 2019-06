Ondate di caldo africano | attenzione alla salute e alla perdita di liquidi | i consigli

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Con ilin corso in questi giorni, soprattutto in alcune regioni del centro-nord, è necessario prestarepropria, in particolaredi. Bere molto e mangiare cibi freschi e ricchi d’acqua, sono i principalidel gastroenterologo e nutrizionista Luca Piretta, intervistato da In a Bottle su come affrontare le temperature proibitive di questi giorni. “La disidratazione del corpo comporta un aumento della traspirazione, della sudorazione e della dispersione del calore anche attraverso il respiro – spiega Piretta – Questo fa si’ che l’organismo abbia bisogno di assumerein quantita’ maggiore rispetto a quanto se ne assume durante una giornata invernale”. Oltre al semplice bicchiere d’acqua, sono molti i modi in cui ci si puo’ idratare. “Diversi alimenti contengono ...

