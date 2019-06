LIVE Norvegia-Inghilterra 0-1 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | al momento

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv 18′ Il caldo condiziona un po’ i ritmi di una gara che, sbloccata subito, fatica paradossalmente a decollare. 16′ Tambureggiante l’azione dellache arriva sul fondo, ma non riesce con Wold a trovare ilgiusto per la battuta verso la porta delle avversarie. La sfera si perde in fallo di fondo. 15′ Ottimo intervento in anticipo della capitana norvegese Mjelde. La centrale difensiva subisce anche fallo facendo ripartire le sue compagne. 12′ Azione confusa sulla trequarti difensiva delle inglesi, che ancora una volta se la cavano con l’intervento risolutivo di Stokes. 10′ Spingono ancora le scandinave con Herlovsen, la quale però – in posizione isolata – si trascina la palla sul ...

