Il Segreto e Una Vita | due personaggi si sposano nella vita reale

Un lui o una lei? Elettra Lamborghini avrebbe un amore Segreto : Secondo il settimanale Oggi, Elettra Lamborghini avrebbe un amore segreto che le ha fatto perdere la testa. Ma si tratta di un lui o di una lei? Elettra Lamborghini sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista professionale ma - secondo il settimanale Oggi - ad essere più tormentata sarebbe la sua vita amorosa.-- L'impegno come coach di The Voice of Italy le ha permesso di farsi conoscere ad un pubblico più vasto e diverso ...

Spoiler Il Segreto 1-5 luglio : Alvaro attratto dalla Laguna - Julieta sparisce nel nulla : Prosegue l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che incuriosisce i telespettatori. Gli Spoiler delle puntate che vanno da lunedì 1 fino a venerdì 5 luglio fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Elsa. La Laguna dovrà fare i conti con le pesanti accuse ricevute dal medico che la definirà come "un'assassina di bambini". Si vivranno momenti di paura per via della scomparsa di ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Antolina confessa i suoi crimini alla Laguna : La crudeltà di Antolina continuerà ad essere protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto nel corso delle quali la dark lady tornerà a Puente Viejo dopo una prima fuga. Durante la sua assenza, Isaac ed Elsa saranno di nuovo felici insieme anche se saranno costretti a fare i conti con un nuovo dramma. La Laguna scoprirà di avere gravi problemi di cuore e solo un delicato intervento chirurgico potrà evitare che le accada il peggio. alla fine ...

Il Segreto - trame iberiche : la Laguna scopre che suo padre è morto per mano di Antolina : Finalmente nei prossimi episodi spagnoli dello sceneggiato “Il Segreto” verranno alla luce tutti i delitti di cui si è resa protagonista la diabolica Antolina, da quando ha messo piede a Puente Viejo. Quest'ultima quando crederà di potersi finalmente sbarazzare di Elsa Laguna, verrà smascherata. L’ex ancella non appena la sua nemica fingerà di avere l’ennesima crisi per via della recente operazione subita al cuore, le confesserà di essere ...

Alvaro Morte da Il Segreto a La Casa di Carta e Il Molo Rosso : “Licenziarmi è stata una scommessa” : In poco più di un anno è diventato uno degli attori più popolari nel panorama internazionale grazie ad una singola serie televisiva distribuita nel mondo da Netflix, ma Alvaro Morte de La Casa di Carta si è assunto dei rischi prima di arrivare alla consacrazione definitiva e alla grande fama globale. Prima di interpretare l'enigmatico "Professore" de La Casa di Carta, ideatore della rapina alla Zecca di Stato spagnola nelle prime due ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Antolina vuole uccidere la Laguna : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto evidenziano cattive novità per Elsa e Isaac, soprattutto a causa di Antolina, che architetterà nuovi piani contro la sua rivale. La Laguna scoprirà ben presto di essere malata e di doversi sottoporre ad una delicata operazione che potrebbe costarle anche la vita. La perfida bionda gioirà di ciò e si fingerà amica della donna, ma in realtà cercherà di tenere sotto controllo la situazione e proverà ad ...

Anticipazioni Il Segreto - prossimi episodi : una passione travolgente : Anticipazioni Il Segreto dal 24 al 28 giugno: Gonzalo rinuncia a Maria Il successo de Il Segreto non conosce battute d’arresto. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 24 al 28 giugno annunciano colpi di scena clamorosi. Antolina cerca di sedurre Isaac ma lui non cede. Gonzalo ringrazia Fernando per aver salvato Esperanza e Beltran e poi decide di partire rinunciando a Maria. I pazienti dell’ospedale da campo affetti da varicella ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Antolina prepara una bomba per uccidere la Laguna : Se nelle puntate italiane de Il Segreto Elsa è ritenuta la principale responsabile dell'aborto di Antolina, molte cose sono destinate a cambiare nelle trame spagnole. La crudeltà dell'ex ancella verrà svelata e lei deciderà di abbandonare Puente Viejo, lasciando campo libero al ritorno di fiamma della Laguna con Isaac. La sua assenza dal complicato paesino spagnolo però non durerà a lungo, anche se alla sua nuova apparizione dimostrerà di essere ...

Un matrimonio per dimenticare la delusione del Canada - che sorpresa in Francia : Vettel sposato in gran Segreto? Sulla mano di Seb spunta una… fede [FOTO] : Sebastian Vettel sorprende tutti in Francia: Sulla mano del ferrarista spunta una fede, matrimonio in gran segreto? Quasi due settimane fa gli appassionati della Formula 1 vivevano dei momenti difficili da dimenticare: impossibile infatti dimenticare la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada, costata cara al ferrarista, che non ha potuto festeggiare per la vittoria della gara di Montreal, nonostante abbia tagliato per primo il ...

Formula 1 – Che sorpresa in Francia : Vettel sposato in gran Segreto? Sulla mano di Seb spunta una… fede [FOTO] : Sebastian Vettel sorprende tutti in Francia: Sulla mano del ferrarista spunta una fede, matrimonio in gran segreto? Quasi due settimane fa gli appassionati della Formula 1 vivevano dei momenti difficili da dimenticare: impossibile infatti dimenticare la penalizzazione di Sebastian Vettel al Gp del Canada, costata cara al ferrarista, che non ha potuto festeggiare per la vittoria della gara di Montreal, nonostante abbia tagliato per primo il ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : la Laguna viene salvata in extremis da Antolina : Grandi capovolgimenti di fronte caratterizzeranno le puntate spagnole de Il Segreto, nelle quali continuerà a tenere banco il triangolo formato da Isaac, Antolina ed Elsa. Dopo avere scoperto gli intrighi di quest'ultima, arrivata persino a fingere una gravidanza per costringere il falegname a sposarla, Isaac non vorrà più saperne di lei. Ad Antolina non toccherà fare altro che lasciare Puente Viejo, mentre l'amore tra Elsa ed Isaac potrà ...

Anticipazioni Il Segreto al 28/06 : Alvaro accusa la Laguna di essere un'assassina : Le puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 24 al 28 giugno sanciranno l'inizio di una nuova trama, destinata a non restare priva di conseguenze. Marcela e Camelia si sentiranno poco bene e la diagnosi del dottor Zabaleta sarà drammatica: entrambe hanno contratto la varicella. Si renderà necessaria l'immediata creazione di un ospedale da campo, per fare in modo che i malati vengano curati nel migliore dei modi per evitare il contagio ...

Una Vita/ Anticipazioni 15 giugno : la soap spazza via Il Segreto! : Una Vita, Anticipazioni puntata serale 15 giugno: Blanca confessa a Diego i sospetti su Ursula. Alday si allea con Samuel contro l'ex domestica?

Il Segreto - trame spagnole : Antolina lancia una maledizione ad Elsa : Il famoso sceneggiato spagnolo “Il Segreto” in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato, continua a tenere con il fiato sospeso. Naturlamente in Spagna la soap è più avanti nella narrazione e le puntate recentemente andate in onda le vedremo in Italia soltanto tra qualche mese. Negli episodi che i telespettatori iberici hanno avuto modo di vedere la scorsa settimana, Antolina Ramos si è rivelata essere la malvagia donna di ...