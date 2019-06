huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Quale deve essere la linea di demarcazione? Deve esserci? Quando si partecipa a una manifestazione bisogna leggere prima il documento che la costruisce e condividerlo in toto per partecipare e aderirvi? Domandare è lecito, rispondere sarebbe utile in questi tempi intossicati.Nelle ore nelle quali 42 persone stanno ancora a bagnomaria vicino a Lampedusa, che opinione hanno sulla questione i militanti del Movimento 5, che hanno deciso di partecipare aldi Milano con un loro?Che idea si sono fatti dei decreti sicurezza che cancellano gli Sprar e multano chi aiuta in mare?Perché non ce la si può mica più cavare con una generica lisciata di pelo alla comunità LGBT, sui diritti civili.Per fortuna isempre più stanno prendendo coscienza in Italia e nel mondo del loro ruolo che non si confina più dentro le sole ...

alekosur : Il carro 5 Stelle al Pride, una ipocrita foglia di fico - rdufayel : Ma come si può pensare di concedere un carro a quei figli della merda del Movimento 5 Stelle? - namelessclara : RT @asbloodflows: Mi comunicano che al Milano Pride ci sarà un carro del @Mov5Stelle. Quelli che han votato contro la legge sulle unioni ci… -