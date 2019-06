Il caldo fa le prime vittime | un morto nel Veronese e uno ad Ascoli per afa e colpi di

Ondata di caldo africano - prime temperature bollenti : +41°C in Francia - +40°C a Merano - +39°C in Germania [DATI] : È ormai iniziata l’ Ondata di caldo africano che farà ribollire buona parte dell’Europa centro-occidentale almeno per il resto di questa settimana. Nonostante il picco sia atteso nella giornata di domani, già oggi sono state registrate temperature bollenti sul continente, Nord Italia incluso. In particolare, spiccano i +41°C di Clermont-Ferrand, in Francia , i +40°C di Merano e il record per la temperatura più alta in Germania nel mese di giugno, ...

Un primer e una fascia vi salveranno dal caldo (la lezione di Dior) : I trucchi beauty per sopravvivere al caldo I trucchi beauty per sopravvivere al caldo I trucchi beauty per sopravvivere al caldo I trucchi beauty per sopravvivere al caldo I trucchi beauty per sopravvivere al caldo I trucchi beauty per sopravvivere al caldo I trucchi beauty per sopravvivere al caldo I trucchi beauty per sopravvivere al caldo I trucchi beauty per sopravvivere al caldo I trucchi beauty per sopravvivere al caldo I trucchi beauty ...