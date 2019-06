huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019)dai carabinieri unper l’omicidio dell’artista, morto lo scorso marzo dopo essere stato aggredito con una largo Preneste aed essere caduto violentemente a terra. A fermare il giovane, undi, i carabinieri della compagnia Casilina.Ildi, con cittadinanza italiana acquisita di recente, è ritenuto responsabile dell’omicidio di, in arte Nniet Brovdi.L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di, si è basata principalmente sull’analisi dei filmati di 30 telecamere di circuiti di videosorveglianza installati nei pressi del luogo in cui si è verificata l’aggressione e sui mezzi pubblici in transito in quegli orari, sullo studio di oltre 70.000 registrazioni tra telefonate e messaggi, registrati da diversi ponti ...

QuartaDim : Artista ucciso con un pugno a Roma: fermato un 18enne di origini tunisine. La fidanzata Kosovara, l’amica di lei RO… - raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Umberto Ranieri ucciso con un pugno a Roma: fermato un 18enne di origini tunisine - serena_209 : RT @leggoit: Umberto Ranieri, artista ucciso a Roma: dopo tre mesi fermato un 18enne tunisino. Fu aggredito perché disse: «Non sporcate» ht… -