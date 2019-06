Torino, dramma alla fermata del bus: passeggero scende dal mezzo ma viene agganciato e ucciso (Di mercoledì 26 giugno 2019) La vittima è un uomo di 33 anni. Era appena sceso da un mezzo pubblico dell'azienda pubblica di trasporto quando è stato agganciato da una ruota dello stesso autobus ed è stato travolto mentre aspettava di poter attraversare la strada. La tragedia nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2. (Di mercoledì 26 giugno 2019) La vittima è un uomo di 33 anni. Era appena sceso da unpubblico dell'azienda pubblica di trasporto quando è statoda una ruota dello stesso autobus ed è stato travolto mentre aspettava di poter attraversare la strada. La tragedia nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2.

Tragedia alla fermata del bus nelle scorse ore a Torino. Un uomo che era appena sceso da un mezzo pubblico è stato agganciato dallo stesso autobus che non si è accorto di lui travolgendolo e uccidendolo. Il dramma si è consumato nella notte tra martedì e mercoledì in via Massari, nei pressi di piazza XVIII Dicembre. La vittima è un uomo di 33 anni di origine pakistane ma da tempo residente in Italia. Il mezzo coinvolto invece è un autobus della Gtt (Gruppo Torinese Trasporti), l'azienda pubblica del trasporto pubblico locale. Erano circa le due della notte di mercoledì e il mezzo, che era impegnato nella linea urbana 10, aveva appena fatto scendere la vittima alla fermata di piazza XVIII Dicembre lato ovest quando è avvenuto il dramma.