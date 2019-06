Selena Gomez ha un nuovo amico a quattro zampe che adorerai immediatamente

Selena Gomez : i complimenti che le ha fatto Bill Murray ti faranno sentire orgoglioso di lei : E Sel ha rivelato cosa le ha detto all'orecchio a Cannes 2019 The post Selena Gomez: i complimenti che le ha fatto Bill Murray ti faranno sentire orgoglioso di lei appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez lascia (per ora) i social : "Mi fanno sentire depressa" - : Alessandro Zoppo Nonostante i 152 milioni di follower, la popstar ha mollato (per il momento) il suo account Instagram: “Faccio un passo indietro e torno a vivere la vita reale”, ha spiegato Un ritorno alla vita reale: così Selena Gomez, 152 milioni di follower su Instagram (seconda soltanto a Cristiano Ronaldo), ha spiegato la sua decisione di abbandonare (almeno per il momento) i social network. La popstar, rinata dopo il trapianto ...

Selena Gomez dice addio ai social : “E’ malsano. Mi fanno sentire depressa” : Selena Gomez, con 152 milioni di follower, è la seconda persona più seguita al mondo su Instagram, preceduta solo da Cristiano Ronaldo. Eppure l’attrice e cantante statunitense si è più volte esposta sull’abuso dei social, soprattutto da parte dei più giovani. In un’intervista con l’Independent, Selena ha addirittura rivelato di aver cancellato l’app di Instagram dal proprio smartphone. “Mi prendo una pausa ...

Selena Gomez ha raccontato qualcosa in più sul nuovo album a Jimmy Fallon : Ascolta un po' qui!

Selena Gomez ha scoperto il push up : Selena Gomez è stata a lungo l'autrice della foto con più like di Instagram oltre alla proprietaria di uno dei profili più seguiti sul social. Cresciuta come teen star, la cantante spiccava anche per l'account pudico, meno ammiccante della media (tanto femminile quanto maschile): zero selfie allo specchio in intimo o costumi da bagno. Rarissimi i look seducenti in generale. Lo stesso può dirsi per le sue apparizioni ...

Il nuovo album di Selena Gomez è “finalmente pronto” : la popstar parla del successore di Revival tra pop ed elettronica : Stavolta ci siamo, il nuovo album di Selena Gomez è pronto e ad annunciarlo è la stessa popstar e attrice, che vi ha lavorato a fasi alterne per quattro anni. Intercettata al Museum of Modern Art di New York sul red carpet della première americana del film The Dead Do not Die, in cui recita diretta da Jim Jarmusch, la cantante ha confermato di aver terminato la lavorazione del disco ai microfoni di Entertainment Tonight, senza però ...

Selena Gomez sul nuovo album : "Finalmente è pronto" : Sìììììììì

Selena Gomez ha cancellato ogni traccia di Justin Bieber dal suo Instagram : Mossa social

Selena Gomez dall’ospedale al campo da baseball - fa beneficenza e svela un titolo dal nuovo album : Mentre continua a lavorare al nuovo album di inediti, il successore di Revival, Selena Gomez non smette di fare beneficenza. Venerdì 7 giugno è stata al Children's Mercy Hospital di Kansas City, per far visita ai giovani pazienti dell'ospedale, insieme agli attori Paul Rudd, David Koechner ed Eric Stonestreet. Portando un po' di allegria ai degenti, tra foto, autografi e chiacchiere, ha anche promosso l'asta di beneficenza di Big Slick ...

Miley Cyrus ha spiegato quel verso su Nicki Minaj e Cardi B tirando in mezzo Demi Lovato - Selena Gomez e Ariana Grande : Una frase della nuova canzone "Cattitude"

Selena Gomez : "I social hanno effetto terribile sulla mia generazione" : “I social network hanno un effetto terribile sulla mia generazione”. A pronunciare queste parole è l’attrice Selena Gomez: proprio lei, che figura tra le persone più seguite al mondo su Instagram coi suoi 150 milioni di follower. Reduce da un trapianto di rene, la 27enne è apparsa rinata sul red carpet di Cannes 2019 e, dalla cittadina francese, ha voluto mettere in guardia i giovani dalle insidie di ...

Selena Gomez è rinata dopo il trapianto di rene - : Riccardo Palleschi Selena Gomez è ritornata a calcare le scene e i red carpet dopo la sua drammatica esperienza contro il lupus che l'ha costretta al trapianto di rene Selena Gomez non poteva essere più bella. Quando ha calcato, dopo mesi di sofferenza, il red carpet di Cannes era stupenda nel suo abito bianco avorio con spacco e cinturone, capelli raccolti, rossetto rosso fuoco e, unico gioiello, un prezioso collier. Selena Gomez è ...

Red carpet di Cannes : Selena Gomez - Tilda Swinton e le altre star : E' stata l'inedita coppia Charlotte Gainsbourg-Javier Bardem a dare il via alla 72esima edizione del Festival di Cannes, che già con il red carpet della prima serata ha dimostrato che le star non mancheranno. A sfilare sul tappeto rosso d'inaugurazione c'era tutta la "banda" di Jim Jarmush: Bill Murray, Adam Driver, le elegantissime Chloe Sevigny e Tilda Swinton, e l'ex bambina prodigio Disney che oggi è una star globale: Selena Gomez. Sono ...

Jim Jarmusch apre Cannes (Ma Selena Gomez gli ruba la scena) : Jim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesJim Jarmusch a CannesChe The Dead Don’t Die, il film sugli zombie di Jim Jarmusch che ha aperto la 72edizione del festival di Cannes, sia una metafora contemporanea non è sfuggito a nessuno, neppure a quelli che ...