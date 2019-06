MotoGP Assen 2019 | storia | aspettative | pronostici

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Ad, nel regno dei Tulipani, pronti per la partenza, domenica 30 giugno. Cosa dice ladi questo circuito? Chi è pronto per salire sul gradino più alto del podio? Chi, invece, tornerà a casa senza allori?Il Gran Premio diuna volta era considerato l’Università delle due ruote. Poi, nel 2007 la pista venne ridotta perdendo in fascino. Tra le curve olandesi, che comunque rimangono campo di battaglia per spiriti intrepidi, nell’imminente weekend si sfideranno i soliti Marc Marquez & co. I piloti, tutti, dovranno vedersela anche con l’incognita meteo: in Olanda, non è raro che sole, nuvole e acquazzoni si alternino nel giro di una manciata di minuti. Lungo gli oltre 4 chilometri e 1/2, è possibile incontrare tratti assolati e zuppi d’acqua, indifferentemente. Non è un caso, infatti, che ci sia una sezione appositamente predisposta al ...

SkySportMotoGP : ?? Qui @ValeYellow46 ha già vinto 10 volte ?? E non è il solo ad esser fiducioso #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ?????? Nell’università del Motociclismo ?? Un tabù da sfatare ? E il meteo può essere un fattore chiave #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ?? @AndreaDovizioso ha un motivo per crederci ?? E per @Petrux9 un obiettivo chiaro #SkyMotori #MotoGP -