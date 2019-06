Minacciava imprenditori per conto dei clan | arrestato ex pugile

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) La Dia e la Finanza di Trieste hannoa Roma un 44enne rumeno, residente nella capitale, accusato di aver commesso estorsioni in territorio croato, ma pianificate in Italia. Nel mirino alcunie professionisti, anche italiani, operanti a Pola. Ex olimpico dei massimi ad Atlanta '96, il 44enne era solito intimidirli con metodo mafioso per favorire gli interessi del famigeratocamorristico dei Casalesi, come accertato dagli investigatori. (Lapresse) Redazione 

