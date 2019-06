Matteo Gentili e Alessia Prete | ritorno di fiamma ad un concerto

blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Uniti nella casa del Grande Fratello 15 e 'benedetti' da Barbara d'Urso nelle sue trasmissioni,(ex di Paola di Benedetto) ehanno intrapreso la loro storia d'amore nonostante le malelingue di chi non credeva in loro.Una crisi nata lo scorso marzo aveva fermato il rapporto, i due avevano annunciato la rottura nel salotto di Pomeriggio cinque raccontando la loro versione dei fatti. Da quel periodo non ci sono stati più segnali di un riavvicinamento per i gieffini, fino a ieri sera quandodirettamente dal suo profilo instagram ha postato uno scatto nella quale compare aldi Ligabue a Firenze. Sempre nella serata di ieri ancheha postato una story dal live.diad un26 giugno 2019 15:28.

