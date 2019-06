MANOLAS-NAPOLI E DIAWARA-ROMA | CI SIAMO Tifosi giallorossi furiosi sui social

Napoli - in dirittura d’arrivo l’operazione MANOLAS : alla Roma si trasferisce Diawara : Il club azzurro e quello giallorosso hanno raggiunto l’accordo per lo scambio tra Manolas e Diawara Kostas Manolas al Napoli e Amadou Diawara alla Roma, l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo. I due club hanno praticamente raggiunto l’intesa, con i giallorossi che incasseranno 34 milioni di euro, facendone così 30 di plusvalenza. Diciotto più due di bonus invece la valutazione del centrocampista, il cui ...

Scotto su Twitter : “Ecco le cifre per MANOLAS al Napoli e Diawara alla Roma” : Giovanni Scotto, giornalista del Roma, attraverso il proprio profilo Twitter ha svelato le cifre della trattativa tra Roma e Napoli, che vedrá il difensore greco all’ombra del Vesuvio e il guineano nella capitale : Per Manolas al Napoli piccolo sconto sulla clausola rescissoria (34 invece di 36) perché il Napoli la paga in anticipo senza rateizzazioni. Diawara prezzo leggermente di favore: 18 mln invece di 16. Affare chiuso. Il ...

Radio Marte – Caputi : “MANOLAS grande acquisto - il Napoli sta cambiando mentalitá” : Massimo Caputi noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, analizzando il mercato e gli obiettivi del Napoli. Le sue dichiarazioni: ” Kostas Manolas sarà un giocatore del Napoli. La trattativa si chiuderà entro il 30 Giugno, perché la Roma ha bisogno di fare plusvalenze. Manolas è un difensore tra i più forti in circolazione, se proprio devo trovare un difetto dico che é molto scenico, quando subisce un fallo lo fa ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis show : “che coppia MANOLAS e Koulibaly! Se arrivano offerte per Insigne e Allan…” : Aurelio De Laurentiis fa il punto sul Calciomercato del Napoli: piaccio Manolas e James Rodriguez, ma prima bisogna cedere qualcuno e non è escluso che parta qualche big A margine dell’evento “Quarta categoria – il calcio è di tutti”, tenutosi presso la Camera dei Deputati, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato del club azzurro. Manolas e James Rodriguez sono due profili ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis parla di Koulibaly e MANOLAS : Uno è cercato da mezza Europa, l’altro potrebbe arrivare. Ma, se dovessero entrambi far parte del Napoli la prossima stagione, rappresenterebbero di certo una coppia di difensori di sicuro affidamento. Lo sa bene anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha parlato di Koulibaly e Manolas margine di un evento alla Camera dei Deputati. Queste le sue parole. “Koulibaly e Manolas potrebbe essere una grande ...

Calciomercato mercoledì 26 giugno : Roma su Perin. Napoli - fatta per MANOLAS. Cagliari - spunta Rog : Calciomercato 26 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 26 giugno. JUVENTUS– I bianconeri sembrerebbe esser ormai ad un passo dall’affare De Ligt. Accordo raggiunto con il giocatore, il quale guadagnerà circa 12 milioni di euro netti a stagione. Resta da trovare l’accordo tra le due società. Intanto, l’agente di Buffon, ai microfoni di […] L'articolo Calciomercato mercoledì 26 giugno: Roma su Perin. ...

Sky – MANOLAS-Napoli - domani sarà il giorno per chiudere : Diawara nell’operazione. Le ultime : Operazione Manolas, le ultime Operazione Kostas Manolas, domani si può chiudere. Come riportato da Sky Sport, Albiol è ormai un giocatore del Villarreal, quindi si può chiudere definitivamente l’accordo con la Roma. Nell’operazione rientrerà Diawara per portare il difensore in azzurro, ma c’è ancora da definire quale sarà la valutazione economica che verrà fatta. Leggi anche Koulibaly-Manchester City, il club ...

Calciomercato Napoli news/ MANOLAS cerca casa - Allan per il rinnovo - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli news: Manolas cerca casa a Posillipo. La dirigenza è al lavoro per il rinnovo di Allan, Ultime notizie,

SKY – MANOLAS al Napoli - club a lavoro per trovare l’accordo : spunta il giorno della possibile chiusura : SKY – Manolas al Napoli, club a lavoro per trovare l’accordo: spunta il giorno della possibile chiusura SKY – Manolas al Napoli, club a lavoro per trovare l’accordo: spunta il giorno della possibile chiusura. Ore decisive per il trasferimento del difensore greco alla corte di Carlo Ancelotti. In uscita Amadou Diawara che dovrebbe accasarsi al club giallorosso. Il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio scrive ...

Pedullà annuncia : “MANOLAS al Napoli e Diawara alla Roma”. I dettagli : Pedullà annuncia: “Manolas al Napoli e Diawara alla Roma”. I dettagli Pedullà annuncia: “Manolas al Napoli e Diawara alla Roma”. I dettagli. Operazione in via di chiusura tra i due club che sono ad un passo dal chiudere la trattativa che porta il difensore greco alla corte di Ancelotti, mentre il centrocampista giungano si trasferirà alla Roma. Il Napoli guidi rimpiazza subito Raul Albiol che ieri, stando a quanto ...

MANOLAS al Napoli – Sciolto ogni nodo - domani si firma : Stando a quanto riportato dalla redazione di “Le bombe di Vlad”, la Roma ed il Napoli hanno Sciolto il nodo per il passaggio del difensore in azzurro. Manolas al Napoli – La chiave di volta per sbloccare la trattativa è il passaggio di Amadou Diawara in glallorosso. Il guineano avrebbe accettato la destinazione capitolina agli ordini del tecnico Fonseca. Affare in dirittura d’arrivo “L’affare Manolas al Napoli ...

Alvino : MANOLAS arriva al Napoli alle condizioni del Napoli : Tutto fatto per Kostas Manolas. Lo annuncia Carlo Alvino su Twitter. Questa mattina sia il Corriere del Mezzogiorno che Sky davano la trattativa per conclusa e scrivevano che la chiusura definitiva dell’accordo sarebbe avvenuta entro la fine della settimana. Ora è arrivato il tweet di Alvino: “Qualcuno aveva dubitato. Passa la condizione imposta dal Napoli. Manolas in maglia azzurra e Diawara alla Roma + conguaglio. Tutto fatto. ...

Cannavaro : “Con James e MANOLAS NAPOLI da scudetto. Sarri? Perché non è tradimento…” : Cannavaro: “Con James e Manolas Napoli da scudetto. Sarri? Perché non è tradimento…” Cannavaro: “Con James e Manolas Napoli da scudetto. Sarri? Perché non è tradimento…”. Fabio Cannavaro parla ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Vi proponiamo alcuni passaggi della lunga lunga intervista in cui l’ex Juve e Napoli tratta tanti argomenti. “Serie A? Mi auguro che il nostro ...

MANOLAS chiama Trigoria per avere novità. Lui ha già scelto Napoli : La trattativa tra Roma e Napoli per l’acquisto di Manolas è a un punto fermo. Nessun passo in avanti, scrive la Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso insiste per il pagamento pieno della clausola di 36 milioni di euro, il Napoli vorrebbe strappare un po’ di sconto. De Laurentiis ha detto che per lui la clausola è eccessiva e cerca di portare la Roma allo sfinimento. Del resto il Napoli non ha fretta. Mentre la Roma sì. Pallotta ...