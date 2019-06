Lorella Cuccarini e Alberto Matano conducono La Vita in Diretta 2019 2020

davidemaggio

(Di mercoledì 26 giugno 2019)Rai 1 ha deciso che nella stagione tvla conduzione de Lainsarà totalmente rivoluzionata: al posto di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, arrivano. Due volti nuovi per lo storico contenitore pomeridiano, non certo per la rete. Del ritorno in tv dise n’è parlato tanto, spesso anche a sproposito a causa della simpatia per l’attuale governo, ma la showgirl vanta una lunga carriera e Lainpotrebbe rappresentare un rilancio sul piccolo schermo. La conduttrice, se si esclude lo show Nemicamatissima del 2016 con Heather Parisi, non guida un programma tutto suo dalla stagione 2012/2013, quando condusse per il terzo anno consecutivo Domenica In. Al suo fianco, come segnalato anche da Blogo,. Da tempo il giornalista del Tg1 strizza l’occhio al mondo ...

