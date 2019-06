LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Salah

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21′ I Leopardi ora sono schiacciati ma giocano comunque con disinvoltura e si fanno apprezzare per un buon palleggio. 20′ Mohsen è lasciato troppo solo,sta toccando pochi palloni, Trezeguet non incide. Non è il migliore. 18′ I padroni di casa cercano il lancio lungo ma vanno fuori misura. 16′ I Faraoni manovrano a centrocampo, sembrano essersi ripresi dopo la sbandata di pochi minuti fa. 14′ L’sembra essersi ritrovato e inizia a manovrare, la difesa delcomunque è estremamente solida. 12′ I Faraoni sembrano frastornati, ora sono i Leopardi a spingere! I padroni di casa faticano, hanno bisogno del sostegno del pubblico! 10′ TRAVERSAAAAAAAAAAAAAAAA! Rimpallo da biliardo nell’area dell’, il pallone si schianta contro il montante superiore! ...

DAZN_IT : La cerimonia d'apertura della Coppa d'Africa 2019 ???? Alle 22 l'Egitto di Salah affronta lo Zimbabwe, live su #DAZN… - OA_Sport : LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo, Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: Faraoni a caccia della vittoria - zazoomnews : LIVE Egitto-Repubblica Democratica del Congo Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: i Faraoni per la qualificazione contro… -