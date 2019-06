Iniziano i Mega Sconti PlayStation Store | le migliori offerte PS4 dal 26 giugno

optimaitalia

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Finalmente ci siamo, ipartono nella giornata di oggi, 26, pronti a solleticare palati e portafogli di tutti i fedelissimi di casa Sony, fortunati possessori della sua console di ultima generazione,4. La compagnia dagli occhi a mandorla ha infatti ben pensato di rendere ancora più infuocata per i player questa già caldissima estate con tutta una serie disu moltissimi videogame. Giochi in versione digitale - quindi da scaricare sul vostro hard disk - che fanno naturalmente parte della solida line-up di PS4, e tra cui rientrano anche grandi e piccoli capolavori, così come produzioni discrete di assoluto richiamo. I, come dicevamo, sono già attivi da oggi, e andranno avanti esattamente per un mese - fino al 26 luglio 2019. Centinaia i giochi in saldo, confino al 65% su titoli ...

