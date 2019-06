F1 | la Renault è pronta a sostituire Nico Hulkenberg in vista della stagione 2020

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Non siamo nemmeno arrivati al giro di boa di metàper quanto riguarda il campionato mondiale di Formula Uno 2019 che è già tempo di pensare alla prossima annata. Tra le scuderie che potrebbero cambiare volto c’è, senza dubbio, lache indeldovrà fare un salto di qualità sia a livello di piloti che, soprattutto, di vettura. Il team principal Cyril Abiteboul ha rilasciato una interal sito inglese Crash.net e ha spiegato che la line up del Mondialenon sarà affatto scontata. “Prenderemo in considerazione altre opzioni oltre a– spiega – al quale scadrà il contratto al termine di questa annata. Anche se sappiamo perfettamente che il pilota tedesco è parte integrante del nostro team e ha reso possibile la nostra crescita, non possiamo escludere altre strade indel prossimo campionato”. Abiteboul ...

