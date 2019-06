Emicrania | patologia invalidante ancora sottovalutata

Emicrania : una patologia al femminile - invalidante eppure ancora sottovalutata : L’Emicrania: una patologia sottovalutata. L’Emicrania è una patologia che tende a essere sottovalutata e spesso rimane non diagnosticata e non trattata. Il 41,1% dei pazienti ha aspettato più di un anno prima di rivolgersi al medico dopo il primo episodio e il 36,7% ammette di aver derubricato il proprio «mal di testa» come un disturbo che è normale avere di tanto in tanto, il 28,7% lo ha considerato un problema passeggero e l’8% un lieve ...