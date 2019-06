È una sbruffoncella che fa politica | Salvini attacca la capitana di Sea Watch

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) “Chi se ne frega delle regole ne risponde, lo dico anche a quelladella comandante della Seache fasulla pelle degli immigrati pagata non si sa da chi”. Matteoha appena saputo che Carola Rackete, ladella Sea, forzerà il blocco ed approderà a Lampedusa con i 42 migranti che sono a bordo della nave, in attesa di un porto, da 14 giorni. È una scelta che il ministro dell’Interno ha deciso di contrastare “con ogni mezzo lecito”. “Se qualcuno pensa che le leggi sono barzellette pagherà fino in fondo”, ha aggiunto. Poi l’annuncio: “Schiero la forza pubblica, il diritto alla difesa dei nostri confini è sacra”.Dura la reazione di Fratelli d’Italia alla scelta di Rackete: “E ora affondiamo la Sea”, afferma Giorgia ...

