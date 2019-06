De Laurentiis | «Manolas-Koolibaly sarebbe una grande coppia»

Gazzetta : E se le parole di De Laurentiis su Manolas fossero una strategia? : Nello spazio “Il Romanista”, sulla Gazzetta, Andrea Pugliese ipotizza che le parole di De Laurentiis su Manolas possano essere “una strategia concordata con il giocatore per mettere pressione sulla Roma”. Altrimenti, scrive Pugliese, non si spiegano. Non sono state certo parole carine. Il presidente ha detto del greco che è vecchio e che ha problemi caratteriali. Perché il difensore dovrebbe voler venire in un club che lo ...

De Laurentiis : “Ancelotti vuove James - Manolas e Lozano? Napoletani - fidatevi! Sul mio addio a Napoli…” : De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, fidatevi! Sul mio addio a Napoli…” De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, fidatevi! Sul mio addio a Napoli…”. Il presidente del Napoli ha rilasciato un’ intervista al Corriere della Sera. Vi proponiamo alcuni passaggi. De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, ...

SKY – De Laurentiis tiene aperta la porta per Lozano. Continua anche l’offensiva per Manolas. Il punto : SKY – De Laurentiis tiene aperta la porta per Lozano. Continua anche l’offensiva per Manolas. Il punto sulle trattative SKY – De Laurentiis tiene aperta la porta per Lozano. Continua anche l’offensiva per Manolas. Proseguono le grandi Manovre di calciomercato in casa Napoli che è forte sull’ attaccante colombiano James Rodriguez. Il club azzurro tratta col Real Madrid per arrivare ad una soluzione e regalare il forte ...

Tuttosport : De Laurentiis dice no ai 36 milioni per Manolas. La Roma pensa a sacrificare Zaniolo : Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, ci sarebbe una frenata nella trattativa della Roma con il Napoli per Manolas. Il problema è rappresentato dal fatto che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di pagare la clausola rescissoria di 36 milioni per il difensore greco, considerandola troppo esosa. La Roma, d’altro canto, ha bisogno di incassare 40-50 milioni entro fine giugno. Ciò starebbe convincendo il club giallorosso a trovare ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis a 360° : da James a Manolas - il presidente dice tutto : Calciomercato Napoli – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli commenta le voci che vogliono i partenopei in trattativa per James Rodriguez e Manolas. Nel dettaglio il numero uno del Napoli per quanto riguarda il colombiano dice: “James? Abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di mettere a punto i due terzini e un attaccante. James Rodriguez risponde a un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti. ...

De Laurentiis : “Con Manolas c’è un problema caratteriale. Giuntoli dovrà parlarci” : In diretta a Radio Kiss Kiss Aurelio De Laurentiis ha parlato della trattativa in corso per l’acquisto di Manolas dalla Roma. Ma non c’è solo la questione della clausola a costituire un nodo da risolvere. Il presidente ha parlato, infatti, anche del carattere non facile del difensore greco: “Con Manolas c’è un problema caratteriale. Mi dicono che è un giocatore che fa le bizze ogni tanto. E’ un chiarimento che Giuntoli ...

De Laurentiis : “Per Manolas la Roma deve abbassare la clausola. Mendes è un amico” : A Radio Kiss Kiss De Laurentiis ha parlato della trattativa per acquistare Kostas Manolas dalla Roma. Il presidente ha dichiarato che il Napoli sta lavorando a questa ipotesi dal momento in cui Albiol ha comunicato di voler tornare in Spagna. Lo scoglio nella trattativa è la clausola di 36 milioni. Il presidente la considera troppo alta per l’età del giocatore. “Devono abbassare la clausola. Stiamo verificando come poter acquistare ...

Manolas-Koulibaly - Sky : “Forte accelerata di De Laurentiis : difesa bunker! Vuole chiudere” : Francesco Modugno di Sky Sport fa il punto sul mercato del Napoli in entrata A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, ecco quanto ha dichiarato: “Kostas Manolas? C’è la disponibilità del calciatore ma si lavora per trovare un equilibrio con la Roma che, ovviamente, Vuole monetizzare la sua cessione e ha la necessità di farlo per questioni relative al fair play finanziario. ...

Gazzetta : De Laurentiis non ha fretta per Manolas. A luglio scade la clausola : L’obbiettivo resta Manolas, la Gazzetta dello Sport non ha dubbi che il primo nome sulla lista dei calciatori per sostituire Albiol, in partenza per la Spagna, sia il suo. Giuntoli ha già l’ok del calciatore per un quadriennale a 3,5 milioni, ma la trattativa con la Roma non si riesce a sbloccare. I giallorossi vorrebbero tutta e cash la clausola del greco poiché hanno bisogno di fare cassa entro la fine di giugno per rispettare il ...

SkySport : C’è l’ok di Manolas per il Napoli - De Laurentiis tratta con Pallotta per chiudere : Manolas potrebbe essere un altro affare chiuso dal Napoli. Secondo quanto riporta SkySport, le parti avrebbero raggiunto un accordo. Il difensore greco sarebbe il sostituto per Albiol che ha deciso di salutare il Napoli e tornare in Spagna Resta da trovare, però, l’intesa con la Roma che, tuttavia, potrebbe essere sopravanzata dietro il pagamento della clausola rescissoria fissata a 36 milioni di euro. De Laurentiis tratta con Pallotta per ...