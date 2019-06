Cecilia su Andrea e Giulia | ' Staranno bene insieme | alti un metro e una banana'

Cecilia Rodriguez : "Giulia De Lellis - Andrea Iannone? Alti 'un metro e una banana' - sono perfetti insieme" : Cecilia Rodriguez, a ruota libera, in un'intervista, rilasciata al settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha espresso la propria felicità per la ritrovata armonia di coppia di Belen e del marito Stefano De Martino. La modella argentina, senza mezzi termini, ha commentato lìunione Giulia De Lellis (ex di Andrea Damante ed Irama) e Andrea Iannone (ex della sorella e migliore amico del fratello Jeremias), andandoci giù, in maniera ...