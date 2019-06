Buffon e il senso di un ritorno alla Juve

vanityfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Partire è un po’ morire, e chissà come deve essersi sentito Gianluigiquando, un anno fa, ha impacchettato tutte le sue cose e lasciato la sua casa di Torino per trasferirsi a Parigi. Perché la Ville Lumière avrà pure il suo fascino, ma come diceva Dorothy Gale «nessun posto è bello come casa», e se si può arrivare a provare nostalgia di Kansas City, figurarsi con la bella e nobile Torino. Così, dopo un anno in Francia che non è andato proprio come si aspettava, Gigi è pronto a battere tre volte i tacchi delle sue scarpette chiodate e tornare a casa. L’Italia, la Serie A, lantus. Di nuovo. La Champions League, per un nuovo tentativo e la prima volta da compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. Perché di smettere,, non ne ha ancora intenzione. Ha 41 anni compiuti a gennaio, a metà del prossimo campionato ne farà 42, ma si sente ancora un calciatore. E ...

_giulsz : RT @giuventuss: Dai raga con tutto il rispetto ma Buffon c’ha 41 anni, ha fatto una stagione meh in Ligue 1, sinceramente se si ritirasse f… - BFedalma : RT @AntonioCorsa: Buffon alla Juve è una scelta dirigenziale, più che tecnica. Insieme a Barzagli e Chiellini si occuperà di gestire lo spo… - VittoRoto : Se quello di Bonucci un minimo di senso lo aveva, un ritorno di #Buffon ne avrebbe pressoché zero. Juventus come un… -