Astronomia | origini burrascose per gli oggetti Trans-Nettuniani

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Gli(Tno) sono un gruppo di corpi celesti – di dimensioni intermedie tra pianeti e comete – protagonisti di uno studio appena pubblicato su Nature Astronomy (articolo: “Early formation of moons around large-Neptunian objects via giant impacts”). La ricerca, mirata ad indagare gli albori di questie dei loro satelliti naturali, è stata condotta da un team di astronomi del Tokyo Institute of Technology e si è basata sia su osservazioni, sia su complesse simulazioni informatiche. Molto probabilmente – spiega Global Science – i Tno, che comprendono anche il pianeta nano Plutone, si sono formati contemporaneamente al Sistema Solare e quindi approfondire i loro inizi può essere utile per aggiungere ulteriori tasselli al passato del nostro sistema planetario. I più grandi tra questi corpi celesti (con un’ampiezza di oltre 1000 chilometri), ...