Amazon Prime Day 2019 | debuttano le “Offerte WOW” e questo è solo un piccolo assaggio!

Amazon Prime Day 2019 : confermata la data e i dettagli : E’ ormai da qualche anno anche in Italia che il Prime Day organizzato da Amazon è diventato uno dei giorni più attesi dell’anno da milioni di consumatori che effettuano i propri acquisti in rete. Il motivo è semplice. La possibilità di accaparrarsi prodotti di qualità a prezzi scontatissimi beneficiando dei tanti sconti messi a disposizione dal colosso dell’e-commerce. E l’opportunità, anche per i venditori ...

Il Prime Day di Amazon sarà il 15 e il 16 luglio : È quel giorno di luglio in cui, dal 2015, Amazon fa una grossa giornata di sconti per gli abbonati a Prime, il suo servizio per ricevere consegne senza costi aggiuntivi

Amazon Prime Day 2019 : data ufficiale - offerte e guida agli sconti : Il Prime Day 2019 sarà il 15 e 16 luglio: l'evento promozionale di Amazon è una sorta di Black Friday, ma dura più tempo ed è riservato ai clienti Amazon Prime. Ecco una guida completa con la data del Prime Day, le informazioni su come partecipare e come approfittare delle migliori offerte. E se non hai Amazon Prime, puoi comunque partecipare al Prime Day attivando il mese di prova gratuito.-- --

Amazon Prime Day 2019 è il 15 e il 16 luglio : tutto quello che serve sapere : I giornalisti di L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleTorna per il quinto anno consecutivo il Prime Day, una giornata durante la quale approfittare di offerte speciali, in stile Black Friday, ...

Le nuove serie tv su Amazon Prime Video a luglio 2019 - cosa guardare da The Boys a Pennyworth : Siamo ormai in piena estate, ma lo streaming non si ferma. Se per caso le ultime proposte di Netflix dovessero esaurirsi troppo in fretta, ecco quali saranno le nuove serie tv su Amazon Prime Video a luglio 2019. Il 5 luglio debutta la seconda parte di Kung Fu Panda - Le Zampe Del Destino, web serie animata prodotta dalla DreamWorks. La storia continuerà a seguire le vicende di quattro esemplari di giovani panda che sfrutteranno i propri ...

Amazon Prime Video sembra aver trovato la rotta : Nel giro di pochi mesi, Amazon Prime Video ha annunciato (e distribuito, in qualche caso): “Good Omens”, “Too old to die young” di Nicolas Winding Refn (“non è televisione, non è cinema, è streaming”), “The Boys” e “Carnival Row”. Sta lavorando a una serie su “Il signore degli anelli”, ha pubblicato

Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Tutte le serie tv di Prime Video : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per trasformare ...

Amazon Prime conviene? L’analisi di costi e vantaggi : Amazon Prime conviene davvero? Per capirlo è necessario comparare, da un lato, il costo di Amazon Prime, e dall'altro i vantaggi e svantaggi del servizio. Il club fedeltà di Amazon offre tanti vantaggi a chi lo utilizza, ma l'anno scorso il suo costo è aumentato dell'80%. Vediamo cosa comprende l'abbonamento ad Amazon Prime e se vale la pena abbonarsi.Continua a leggere