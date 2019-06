10 startup italiane per viaggiare in modo diverso

vanityfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019) SKOUTYAUTINGHORSE TOURINGGUIDE ME RIGHTEMPATHIC B&BYAMGUMY TAKE ITGARDEN SHARINGDAYBREAKHOTELSBABYGUESTLe novità del turismo da provareViaggiamo sempre più connessi a internet, amiamo i viaggi che rispettano l’ambiente, e non vogliamo fare più solo i turisti: sei italiani su dieci usano lo smartphone per prenotare voli e hotel, 4 su dieci lo usano anche per riservare un posto al ristorante (fonte Osservatori.net) e in viaggio – oltre che in città – scegliamo di muoverci insempre più sostenibile con car sharing e soprattutto bike sharing (nel nostro Paese ci sono 40mila bici da condividere secondo i dati Osservatorio Sharing Mobility); Intanto cambia anche la nostra voglia di scoperta: ora cerchiamo esperienze autentiche a contatto con la gente dei posti in cui andiamo, e per farlo spendiamo fino al 26% del budget della vacanza. Partendo da qui le...

fashionaut : RT @fraasco85: Startup Abbigliamento: consigli su come svilupparne una e le 'italiane' che ce l'hanno fatta, a cura di @startupmag17 di @fr… - fashionaut : RT @popup_2015: Startup Abbigliamento: consigli su come svilupparne una e le 'italiane' che ce l'hanno fatta, a cura di @startupmag17 di @f… - fashionaut : RT @popupcomunica: Startup Abbigliamento: consigli su come svilupparne una e le 'italiane' che ce l'hanno fatta, a cura di @startupmag17 di… -