UE | Coldiretti | con l’accordo col Vietnam arriva il riso ottenuto con lo sfruttamento dei

Caldo torrido : i consigli salva vita di Coldiretti : Caldo eccezionale e afa possono avere conseguenze negative sulla salute, specialmente per i soggetti più deboli come anziani e bambini In Italia sono a rischio i quasi 4,3 milioni di anziani ultraottantenni che più di altri soffrono e devono essere aiutati a resistere alle alte temperature, soprattutto per la scarsa attitudine a bere. È quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che i maggiori percoli per gli anziani, e non solo, sono ...

#stocoicontadini : dal 5 al 7 luglio a Milano il Villaggio Contadino Coldiretti : La grande bellezza delle mille campagne italiane conquista il centro storico della metropoli finanziaria del Paese con il Villaggio della Coldiretti su oltre 200mila metri quadri per vivere un giorno da Contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline, nella capanna dei pastori o nelle fattorie didattiche e ...

Caldo - Coldiretti : “Dal 2 luglio scatta lo sconto sulle birre artigianali per favorire il Made in Italy” : Con il Caldo arriva lo sconto sulle birre artigianali grazie al taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici che spingono l’aumento degli acquisti Made in Italy. E’ quanto annuncia la Coldiretti in occasione della nascita del primo Consorzio per la tutela e la promozione della birra artigianale italiana con l’entrata in vigore lunedì 1 luglio del Decreto inserito nella Legge di Bilancio 2019 che prevede una riduzione delle ...

Industria - Coldiretti : vola l’alimentare in controtendenza : In forte controtendenza rispetto all’andamento generale, l’alimentare fa segnare un forte balzo del 5,5% del fatturato, secondo in crescita solo a computer e elettronica, che attenua il flop registrato dall’Industria in generale: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al mese di aprile. “In un quadro preoccupante per l’economia generale si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un segnale ...

Turismo - Coldiretti : “L’Agriturismo cresce in controtendenza (+3%)” : In controtendenza rispetto all’andamento generale, crescono del 3% le presenze in agriTurismo nell’estate 2019 spinte dal Turismo verde a contatto con la natura ma anche di quello enogastronomico con la capacità di mantenere inalterate le tradizioni culinarie nel tempo che è la qualità più ricercata. E’ quanto emerge dalle prime stime della Coldiretti sulla base delle prenotazioni delle strutture associate a Campagna Amica a integrazione ...

Alimentare - Coldiretti : produzione in controtendenza con +4 - 9% : In forte controtendenza rispetto all’andamento generale, l’Alimentare fa segnare un forte balzo del 4,9% della produzione che attenua il flop registrato dall’industria in generale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al mese di aprile. “In un quadro preoccupante per l’economia generale si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un segnale importante per un settore trainante del ...

Cibi contaminati : quali sono e i pericoli maggiori. Analisi della Coldiretti : È allarme cibo contaminato, i maggiori pericoli provengono da micotossine, microrganismi patogeni e metalli pesanti che provocano intossicazioni che in casi gravi portano alla morte. Nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme alimentare al giorno per un totale di ben 399 notifiche inviate all’Unione Europea durante l’anno. È quanto emerge da una Analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf), ...

Maltempo - Coldiretti : “Con il doppio della pioggia agricoltura ko” : A mandare l’agricoltura ko è stata la caduta di oltre il doppio di precipitazioni rispetto alla media in un mese di maggio del tutto anomalo che fa segnare il record mensile da oltre un decennio, con 123,3 millimetri di pioggia. È quanto afferma la Coldiretti sulla base delle elaborazioni di Meteogiornale che ha rilevato peraltro che la temperatura per questo mese è stata di 1,5° gradi inferiore alla norma del trentennio 1961-90. A causa di una ...

Motori – Fusione FCA-Renault : Coldiretti a muso duro contro il Governo francese : Coldiretti dice la sua, “la francia fa la protezionista ma da noi fa shopping“, è necessario che i termini dell’accordo siano pubblici Anche Coldiretti dice la sua, “la francia fa la protezionista ma da noi fa shopping“, ecco come esordisce la Coldiretti, l’associazione Coltivatori Diretti continua dicendo: “La Francia pone ostacoli alla collaborazione di Fca con Renault, ma continua a fare ...

PIL - Coldiretti : l’agricoltura “fa registrare il maggior incremento congiunturale” : “Con un balzo del 2,9% del valore aggiunto è l’agricoltura tra tutti i settori a far registrare il maggior incremento congiunturale“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei conti trimestrali del Pil dell’Istat che evidenzia anche un aumento su base annua del settore primario dello 0,1%. “Le difficoltà dei consumi alimentari interni ancora stagnanti – sottolinea la Coldiretti – sono state compensate dalle esportazioni con ...

Maltempo : Coldiretti - corsa alle semine con l'arrivo del sole nel padovano : Padova, 30 mag. (AdnKronos) - Con l’arrivo del sole nelle campagne è corsa alle semine primaverili di mais, soia, leguminose e patate, ma anche ai trapianti di pomodoro e melone, angurie e zucche per recuperare il tempo perduto a causa del Maltempo senza tregua nel mese di maggio. E’ quanto afferma

Maltempo : Coldiretti - corsa alle semine con l'arrivo del sole nel padovano (2) : (AdnKronos) - Intanto i prodotti freschi e di stagione salvati dalla pioggia, dagli allagamenti e dal vento forte si potranno trovare nei mercati di Campagna Amica, venduti direttamente dagli stessi agricoltori: ad esempio venerdì a Bresseo di Teolo, sabato mattina a Monselice, Tencarola di Selvazza

Maltempo - Coldiretti : corsa alle semine con l’arrivo del sole : Con il ritorno del sole nelle campagne è corsa alle semine primaverili di mais, soia, leguminose e patate, ma anche ai trapianti di pomodoro e melone, per recuperare il tempo perduto a causa del Maltempo senza tregua nel mese di maggio: lo rende noto Coldiretti nel sottolineare che il cambio di stagione è atteso per poter entrare finalmente nei terreni per effettuare le necessarie operazioni colturali. “Una occasione anche per verificare ...

Sicilia : dal disagio al lavoro - imprenditrici agricole con Telefono Rosa e Coldiretti : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Diventare imprenditrici agricole grazie all'aiuto di Telefono Rosa e Coldiretti Donne Imprese. E' quanto accaduto a nove donne Siciliane, ognuna con un problema diverso, che grazie al progetto 'lavoro è libertà' presto potranno contare su un lavoro a tempo determinato