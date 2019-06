Temptation Island | la Lepanto anticipa | ' Sono tornata prima | non è andata come pensavo'

Boom di ascolti per la prima di «Temptation Island 2019» : Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Buona la prima, anche se un po’ dovevamo aspettarcelo. Mentre le altre reti rimangono aggrovigliate nell’oceano delle repliche, Canale 5 rimane accesa e, grazie a Temptation Island, risveglia i ...

Ascolti Temptation Island : Filippo Bisciglia supera il 22% di share : Temptation Island, Ascolti prima puntata: Filippo Bisciglia vince col 22% di share È andata in onda ieri sera la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island. Per il docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia questi sono stati gli Ascolti: ben 3.546.000 telespettatori e il 22,24% di share. Un ottimo debutto per il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che rispetto all’anno scorso guadagna un punto ...

Ascolti Temptation Island : l'esordio vince la serata con il 22 - 24% di share : Canale 5 ha trasmesso ieri 24 giugno la prima puntata di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi con la conduzione di Filippo Bisciglia. Le aspettative della vigilia non sono state deluse a conferma di come il programma sia uno degli appuntamenti televisivi più graditi dell'estate. Fin dalle prime immagini, infatti, le sei coppie di fidanzati e fidanzate hanno messo alla prova il loro amore, confermando i problemi ...

Ascolti Tv Lunedì 24 giugno - l’esordio di Temptation Island su Canale 5 22.4% : Ascolti Tv Lunedì 24 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Temptation Island – Canale 5 – 3.546 milioni e 22.4% (21:30 – 00:52)The Meddler – Rai 1 – 2.53 milioni e 12.96Francia Romania U.21 – Rai 2 – 2.41 milioni e 11.62%22 minutes – Italia 1 – 1.03 milioni e 4.94%Prima dell’Alba La Rampa – Rai 3 – 814 mila e 3.95%Quarta Repubblica – Rete 4 ...

Ascolti TV | Lunedì 24 giugno 2019. Parte bene Temptation Island (22.24%) : Tentatori di Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 24 giugno 2019, su Rai1 il film The Meddler – Un’inguaribile ottimista ha conquistato 2.536.000 spettatori pari al 12.69% di share. Su Canale 5- dalle 21.30 alle 0.52 - la prima puntata di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.546.000 spettatori pari al 22.24% di share (Buonanotte di 3 minuti: 1.175.000 – 19.25%; qui i dati dell’esordio dello scorso anno). Su ...

