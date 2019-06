Skam sbarca su Rai2

davidemaggio

(Di martedì 25 giugno 2019)Italia E’ stata una delle novità seriali più interessanti degli ultimi anni. E oraItalia è pronto al grande salto. La serie, a marchio Tim Vision, arriverà in televisione. Alla ricerca del “pubblico sfuggevole”, Carlo Freccero ha scelto di puntare sul format internazionale che si è imposto sul web come un piccolo cult per i giovanissimi. La serie, come riporta Blogo, andrà in onda in autunno in seconda serata, probabilmente al mercoledì dopo un’altra “fiction giovane”, Volevo fare la rockstar. Quello diè un racconto diretto e scorrevole che non ha bisogno di effetti speciali e che piace proprio per la sua immediatezza. Un racconto normale in cui molti giovani si sono immedesimati grazie anche ad un azzeccato microcosmo di personaggi che si muovono su storie per lo più lineari. La serie ha anche uno stretto legame con il web in quanto ...