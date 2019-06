Ryan Reynolds e la recensione esilarante sul suo gin | «Adoro questo prodotto…MA»

Blake Lively e Ryan Reynolds - aspettando il terzo figlio : «Casa è dove stiamo insieme» : Ryan Reynolds e Blake Lively in dolce attesa a New YorkRyan Reynolds e Blake Lively in dolce attesa a New YorkRyan Reynolds e Blake Lively in dolce attesa a New YorkRyan Reynolds e Blake Lively in dolce attesa a New YorkCi sono le star discrete, e poi ci sono Ryan Reynolds, 42 anni, e Blake Lively, 31, marito e moglie dal 2012. I due hanno messo su casa a Bedford, una cittadina immersa nel verde all’interno della contea di Westchester, nello ...

Taylor Swift : da Ryan Reynolds a Ellen Degeneres - ecco chi sono le star che hanno preso parte al video di “You Need to Calm Down” : L'elenco è lungo! The post Taylor Swift: da Ryan Reynolds a Ellen Degeneres, ecco chi sono le star che hanno preso parte al video di “You Need to Calm Down” appeared first on News Mtv Italia.

Blake Lively e Ryan Reynolds genitori tris : il pancione non desta dubbi : Rosa o blu, ci sarà un nuovo fiocco sul cancello di casa Reynolds-Lively a Bedford nello Stato di New York. L’attrice e modella statunitense, diventata famosa sul piccolo schermo con la serie tv Gossip Girl nei panni di Serena van der Woodsen, è in attesa del terzo figlio all’età di 31 anni. Alla presentazione del film Pokémon: Detective Pikachu, in cui il marito Ryan Reynolds doppia proprio il piccolo, giallo ed elettrico protagonista, Blake ...

Ryan Reynolds il più pagato di Hollywood (grazie a Netflix) : Ryan Reynolds il più pagato quest'anno e grazie a Neftlix, secondo quanto scrive Variety che ha stilato l'annuale lista degli attori e attrici che, per singolo film, hanno incassato di più. Il sommovimento della classifica che ha portato al primo posto Ryan Reynolds con la cifra - sempre secondo quanto risulta a Variety - di 27 milioni di dollari per Six Underground è spiegato con l'impatto della piattaforma di streaming: chi lavori con Netflix, ...

Blake Lively è incinta : terzo figlio per la star di Gossip Girl e Ryan Reynolds : Sembrava il famoso Pikachu quello sotto braccio a Ryan Reynolds e invece era la bella Blake Lively di nuovo incinta. A parte gli scherzi e le battute che in queste ore stanno correndo sui social, sembra proprio che nessuno si aspettasse di vedere la star di Gossip Girl di nuovo incinta quando ieri sera si è preparato per la première di Pokémon: Detective Pikachu, ma così è stato. Quando Blake Lively e Ryan Reynolds si sono presentati sul red ...