Roma | lavori mai effettuati al cimitero Flaminio | 1 800 loculi inutilizzabili “Le ceneri

(Di martedì 25 giugno 2019) “Ledi sua nonna? Per ora le deve tenere lei. E se non le sta bene, si compri un nuovo loculo”. Da quasi 6 mesi, c’e’ tutta un’area deldiinaccessibile sia ai parenti dei defunti che al personale della società capitolina che lo gestisce, l’Ama Spa. Tre palazzine off-limits a causa di criticità strutturali, i cuiin realtà non sono ancora iniziati, né appaltati, né tantomeno programmati. Così, le spoglie dei nuovi arrivati non possono essere messe neiregolarmente acquistati, creando – oltre al dolore della perdita – anche problemi economici e pratici non indifferenti. Il primo piano delle palazzine O-P-Q, situate in via del Clivo Tiberino, è stato interdetto all’accesso al pubblico “per ragioni di sicurezza” il 9 gennaio 2019, in seguito al sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco. Ma da quel momento non è stato mosso un dito, ...

