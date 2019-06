‘Ndrangheta in Emilia | 16 arresti | tra cui boss Grandi Aracri In manette presidente del

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Sedicidella polizia in un maxi blitz contro la ‘ndrangheta in. Nell’operazione “Grimilde”, coordinata dalla Dda di Bologna, sono finiti in, tra gli altri, ilFrancesco Grande, oltre ai figli Salvatore e Paolo. Già condannato per associazione mafiosa, il capo clan viveva a Brescello, in provincia di Reggio, cittadina nota per essere stata la prima inRomagna sciolta, a fine 2107, proprio le infiltrazioni della criminalità organizzata. Tra i destinatari dei provvedimenti restrittivi eseguiti dalla Polizia di Stato contro la mafia calabrese figura anche Giuseppe Caruso, attualedel Consiglio Comunale di Piacenza, ritenuto appartenente al gruppo mafioso operante nelle Province di Reggio, Parma e Piacenza. Nell’ambito della stessa operazione è in corso di esecuzione un decreto di sequestro preventivo ...

Agenzia_Ansa : 'ndrangheta, arresti in corso in Emilia Romagna - NicolaMorra63 : #25giugno: oltre 300 uomini della #PoliziadiStato impegnati a ripulire #emiliaromagna dalla #Ndrangheta, da uomini… - repubblica : Colpo alla 'ndrangheta in Emilia, arresti in corso -