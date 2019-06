Mega multa a TIM | Wind Tre e Fastweb per aver ostacolato il diritto di recesso

optimaitalia

(Di martedì 25 giugno 2019) Esercitare ildidagli operatori telefonici spesso non è affatto facile o trasparente come dovrebbe essere: AGCOM è dello stesso avviso, da qui la commina a TIM,Tre edi unacomplessiva di oltre i 2.7 milioni di euro (la sanzione ammonta a 1.2 milioni per i primi due provider, ed a circa 360 mila euro per il terzo). Stando a quanto riportato da 'tomshw.it', la normativa violata, come vi dicevamo, è relativa alle modalità con cui viene esercitato ildi: le indagini sono partite da una serie di segnalazioni pervenute all'AGCOM dai consumatori, per lo più relative a TIM (dal periodo di marzo 2018, visto l'addebito di cifre legate aldied additati come costi di disattivazione,in anticipo o saldo delle rate del modem venduto in abbinato) e(da aprile 2018, relativamente alle spese del modem). La...

