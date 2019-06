Luigi Di Maio | Se cade il governo tornano i tecnici

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) “Ildura altri quattro anni”, diceDiin un colloquio con il Corriere della Sera, ma qualora non fosse così “chi lo fare si prende una bella responsabilità, perché significherebbe fare tornare il Pd insieme ad altri Monti e altre Fornero”, aggiunge il vicepremier pentastellato. La ricetta per rilanciare l’economia del capo politico dei 5 stelle parte dal dialogo con l’Ue: “Ci vuole coraggio per far ripartire il Paese. Se si tratta di tagliare il cuneo fiscale e creare decine di migliaia di posti di lavoro bisogna andare avanti”.Si dice “sorpreso” per il cambio della Lega sui minibot “perché ricordavo che vollero inserirli a tutti i costi nel contratto. Comunque per me conta che lo Stato paghi, basta che paghi.Sulla flat tax assicura: “Non ho motivo di ...

