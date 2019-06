La buona destra rinasce tagliando le tasse

ilfoglio

(Di martedì 25 giugno 2019) La proposta adozione di una tassa ad aliquota unica (o quasi) e bassa è entrata nel dibattito politico ed economico italiano perché era il punto fondamentale del programma elettorale del centro. Si tratta di un’operazione complessa, che richiede una serie di misure di accompagnamento – sopratt

Ile2S : @QRepubblica #quartarepubblica Ho visto il sondaggio. #ForzaItalia leggermente in crescendo da 8,8% a 9,1%. Forz… - pisqu4no : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 25 giugno 2006 si tiene referendum costituzionale per confermare riforma del centro-destra nota come '… - robymarki8 : RT @carlo_magnani: #ricordiamodomani 25 giugno 2006 si tiene referendum costituzionale per confermare riforma del centro-destra nota come '… -