Gazzetta – Veretout sbarca a Napoli in tarda serata | il motivo

Gazzetta : Il Napoli punta a chiudere Veretout. Giuffredi tratta con i viola per 17 milioni : Il Napoli ha deciso di chiudere l’affare Veretout in fretta, come scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta di oggi. Ieri il presidente De Laurentiis e Giuntoli hanno parlato con Giuffredi che oltre ad essere il procuratore del calciatore cura anche gli interessi di Hysaj e Mario Rui. È lui l’uomo chiave per chiudere con la Fiorentina. La richiesta della società è già scesa da 25 a 22 milioni, ma Aurelio vorrebbe arrivare a 17. C’è ...