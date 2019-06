Claudia Cretti | il sogno delle paralimpiadi dopo il coma

Ciclismo - doppietta tricolore per Claudia Cretti! Dopo la cronometro - vince anche la prova in linea paralimpica : Doppio titolo italiano paralimpico per Claudia Cretti. La 23enne bergamasca Dopo essersi imposta sabato nella cronometro cat. C4 a Marostica, ieri ha vinto anche la prova in linea a Bassano del Grappa. Una doppietta di grande spessore per questa giovane atleta, che ha saputo reagire in modo unico alle difficoltà, diventando ora grande protagonista del paraCiclismo italiano e potendo davvero sognare la qualificazione alla Paralimpiade di Tokyo ...