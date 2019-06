15enne disperso in mare a Giulianova Materassino si ribalta | ritardo nelle ricerche?

Ragazzo 15enne disperso nel mare di Giulianova : proseguono le ricerche : Ragazzo 15enne disperso nel mare di Giulianova: proseguono le ricerche Il giovane, il 24 giugno, si è allontanato in acqua su un materassino insieme a un coetaneo. L’amico è riuscito a tornare a riva, mentre dell’altro ragazzino si sono perse le tracce Parole chiave: ...

Giulianova - 15enne disperso col materassino. “Mare troppo mosso e allarme in ritardo” - inchiesta della Capitaneria : Ancora nessuna notizia di Mohamed, il 15enne disperso dal pomeriggio di lunedì nel mare di Giulianova, in provincia di Teramo. Il ragazzino si era allontanato dalla costa su un materassino insieme a un amico nonostante il mare molto mosso e la bandiera rossa. Il gonfiabile si è ribaltato e l’amico dopo un po’ è riuscito a tornare a riva, mentre il 15enne non ha superato la forza della corrente. Secondo il giornale ilCapoluogo.it, il ...

