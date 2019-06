Troppo caldo in Germania | esplode ordigno bellico | cratere enorme

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Una bomba inesplosa risalente alla II Guerra Mondiale è scoppiata in un campo in, forse a causa del: ieri, nelle prime ore del mattino, gli abitanti di Limburg hanno avvertito una forte deflagrazione che ha generato unlargo 10 metri e profondo 4. Non ci sono feriti. L’sarebbe sono uno tra migliaia ancora inesplosi e disseminati nel territorio tedesco, lanciati alla fine della II Guerra Mondiale. L'articoloinMeteo Web.

