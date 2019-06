Savona | chiesti 5 milioni di euro di danni alla Diocesi per abusi su minori

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Quello presentato dall'associazione Rete L'abuso nei confronti delladi- Noli è un conto davvero salatissimo. Infatti Rete L'abuso chiede ben 5didi risarcimento a favore di tutte le vittime che, all'interno delle parrocchie gestite dstessa, hanno subitodi naturale sessuale da parte dei sacerdoti. Come si ricorderà, nel 2012, don Nello Giraudo venne condannato proprio per il reato di pedofilia. Tra le sue vittime ci sarebbe stato anche lo stesso presidente dell'associazione in questione, ovvero Francesco Zanardi, che da sempre si batte per difendere chi è stato vittima diall'interno delle mura ecclesiastiche. Nonostante recentemente ci sia stato un importante summit mondiale sull'argomento in Vaticano, le vittime diall'interno della Chiesa Cattolica non sono affatto soddisfatte di come siano andate le cose, e per questo ...

