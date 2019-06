Pistoia, 38enne va in ospedale a far visita alla moglie e al figlio: trovato morto dopo ore (Di lunedì 24 giugno 2019) Era andato all'ospedale San Jacopo di Pistoia dove si trovano ricoverati il figlio con la moglie, ma ha avuto un malore ed è morto accasciato su una sedia in un'ala secondaria della struttura. Solo dopo ore il giovane padre, un 38enne di origine calabrese, è stato ritrovato. Per lui, ormai, non c’era più nulla da fare. (Di lunedì 24 giugno 2019) Era andato all'San Jacopo didove si trovano ricoverati ilcon la, ma ha avuto un malore ed èaccasciato su una sedia in un'ala secondaria della struttura. Soloore il giovane padre, undi origine calabrese, è stato ri. Per lui, ormai, non c’era più nulla da fare.

Un uomo di trentotto anni è stato trovato senza vita in un settore isolato dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Secondo la ricostruzione del quotidiano “La Nazione”, nella mattinata di sabato l’uomo era andato in ospedale per far visita al figlio e alla moglie ricoverati ma probabilmente è stato stroncato da un malore prima di poter arrivare nella loro camera. Solo dopo ore il trentottenne è stato trovato morto accasciato su una sedia in un’ala secondaria della struttura. È stato ritrovato nel momento in cui i familiari, che non lo vedevano arrivare in reparto e non riuscivano ad avere più sue notizie, hanno dato l’allarme.



Dalla ricostruzione fatta successivamente grazie alle telecamere di sorveglianza, l’uomo – un trentottenne di origine calabrese ma residente a Gorizia – mostrava evidenti segni di dolore e ha iniziato a vagare in un percorso esterno a quello che porta ai reparti. A un certo punto si è accasciato su una sedia e lì è stato stroncato, probabilmente da un infarto. Nessuno però si è accorto di quello che era successo dato che il settore deve è stato ritrovato non conduce ai reparti e quindi non solo non è frequentato dai familiari dei pazienti, ma anche il personale dell'ospedale ci passa solo occasionalmente. Lo hanno trovato solo in serata, ormai privo di vita. Per lui ormai non c'era niente da fare.