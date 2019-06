Perché sostenibilità sociale e catene globali del valore vadano a braccetto

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il mondo è sempre più un contesto di “rapporti liquidi” (come direbbe Zygmunt Bauman il sociologo della società liquida)!Le relazioni economiche sono caratterizzate da una fortissima fluidità, in cui si intrecciano a livello globale flussi di acquisto e vendita di componenti di beni e di servizi. È il mondo delle cosiddettedel, che oramai caratterizzano oltre la metà degli scambi internazionali.Eppure continuiamo a guardare questo intreccio come un insieme di relazioni bilaterali tra Paesi. E così facendo non cogliamo né la complessità dei fenomeni e neanche i loro profondi effetti sociali.Le recenti querelle sull’applicazione dei dazi – per esempio – riconducono il tema a una serie di relazioni bilaterali tra Paesi e a una questione esclusivamente di ordine economico: ...

