L’Italia e l’UE sono in una battaglia economica

L’Ue dà i 7 giorni di tempo alL’Italia : “Quattro miliardi di tagli e impegni seri per il 2020” : Almeno quattro miliardi di spese già previste per quest’anno da mettere nel congelatore. impegni chiari da prendere subito per spiegare come saranno disinnescati i 23 miliardi di clausole Iva per il 2020. E niente più dichiarazioni su ulteriori provvedimenti in deficit, come ad esempio la Flat Tax. ...

Tria : "Procedura d’infrazione da evitare - farebbe male alL’Italia ma anche all’UE" : La procedura d'infrazione europea a carico dell’Italia per deficit eccessivo e violazione delle regole sul debito va "evitata in tutti i modi" ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo cui un tale scenario "farebbe sicuramente male all'Italia ma può fare male all'Europa". Secondo il titolare del Mef "dobbiamo arrivare assolutamente a un compromesso, con una trattativa e un dialogo costruttivo" perché questo va "nell'interesse ...

Procedura d’infrazione - Giovanni Tria cerca un compromesso con l’Ue : “È per il bene delL’Italia” : Secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il governo italiano deve cercare un compromesso con l'Unione europea per evitare la Procedura d'infrazione: "È nel nostro interesse", assicura il titolare di via XX Settembre durante l'informativa urgente che si è tenuta alla Camera dei deputati.Continua a leggere

Pornografia - rifiuti - accoglienza : tutte le procedure d’infrazione dell’Ue a carico delL’Italia : L'Italia potrebbe essere il primo Paese nella storia dell'Unione europea ad avere a proprio carico una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo del debito pubblico. Non sarebbe però la prima volta che la Commissione Ue attua un provvedimento contro il nostro Paese per violazione dei trattati comunitari. Al momento sono 71 le cause aperte e riguardano diversi ambiti: dallo smaltimento dei rifiuti alla Pornografia e l'accoglienza dei ...

L’Ue boccia L’Italia : procedura più vicina. Per evitarla servono subito dieci miliardi : Venti giorni di tempo per trattare con Bruxelles. Un buco da colmare che al momento è quantificato in 10 miliardi di euro, da trovare subito. Più altri 20-30 miliardi da mettere in conto nella manovra d’autunno. La fiducia degli altri governi europei tutta da conquistare. l’Italia ha davanti a sé un giugno di fuoco che metterà a dura prova la tenut...

Quali sono le accuse dell’Ue alL’Italia? Tasse e investimenti : ‘Andate all’indietro’ Così risponderà il ministro dell’Economia : «Le recenti misure politiche messe in atto sono una marcia indietro sulle precedenti riforme». La Commissione europea contesta tutta la programmazione economica

Spread Btp/Bund apre a 290 dopo lettera di risposta delL’Italia all’Ue. Il 5 giugno decisione su procedura di infrazione : La lettera di risposta dell’Italia all’Unione europea condiziona l’avvio di scambi sui mercati, con lo Spread tra Btp e Bund che apre in rialzo rispetto alla scorsa settimana. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e tedesco, che venerdì aveva chiuso a 287 punti base, si allarga a 290 punti base, dopo aver toccato un massimo di 292 punti. Il rendimento del Btp si attesta così al 2,68%. Primi scorci di giugno ...

L’Ue invia la lettera sul debito alL’Italia : 48 ore per rispondere. Lo spread sale subito a 283 punti : È partita oggi la lettera della Commissione europea al governo italiano in cui si chiederà quali fattori rilevanti giustifichino, secondo l’esecutivo, il mancato rispetto della regola del debito nel 2018, anno in cui il debito pubblico italiano, anziché diminuire in rapporto al Pil, è aumentato dal 132,2%, dal 131,4% del 2017, per via della crescit...

L’Ue invia la lettera sul debito alL’Italia : 48 ore per rispondere : Partirà oggi la lettera della Commissione Europea al governo italiano in cui si chiederà quali fattori rilevanti giustifichino, secondo l’esecutivo, il mancato rispetto della regola del debito nel 2018, anno in cui il debito pubblico italiano, anziché diminuire in rapporto al Pil, è aumentato dal 132,2%, dal 131,4% del 2017, per via della crescita ...

Europee 2019 - chi prevedeva un funerale dell’Ue è rimasto deluso. Ma ora L’Italia è più isolata : L’Europa si sveglia da un incubo, alimentato da una certa soggezione pure mediatica di fronte alla martellante propaganda populista ed euro-scettica: l’essersi lasciata tirare dentro un vortice di sovranismo, che l’avrebbe trascinata in un gorgo fino a tornare alla casella di partenza del processo d’integrazione, il cui anno zero è l’immediato dopoguerra, un continente annichilito da distruzioni e devastazioni. L’Italia ci si sveglia ...

Maltempo : dall’UE 277 milioni alL’Italia per inondazioni e frane dell’autunno 2018 : La Commissione Europea ha proposto lo stanziamento di 277,2 milioni di euro per i danni causati dalle violente piogge e dalle frane in Italia lo scorso autunno. La misura è stata presentata dalla Commissaria agli affari regionali Corina Cretu nell’ambito del Fondo Europeo di Solidarietà. Altri 8,1 milioni verranno assegnati all’Austria, in conseguenza degli stessi eventi meteorologici e 8,2 milioni alla zona nordorientale della ...