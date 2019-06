Leotta | Barbie conduttrice in total pink

attualitavip.myblog

(Di lunedì 24 giugno 2019) Dilettaè tra le più affermate conduttrici sportive d’Italia. Che sia sul campo allo stadio, alla conduzione in studio o in diretta in radio, la star siciliana conquista cuori e simpatie. Al di là di piglio e preparazione, Dilettapiace anche perché è indubbiamente bellissima. Con i lunghi capelli biondi, le forme prosperose e un sorriso che ammalia, lasembra proprio unaumana. C’è un altro particolare che la fa assomigliare ancora di più alla bambola più amata dalle bambine di tutto il mondo: predilige i vestiti rosa. Dai corti e strizzati minidress di Elisabetta Franchi al costume arricciato Calzedonia fino al romantico trench in pvc con fiori ricamati Blumarine, Dilettavive di. Microfono in mano e via, ecco la vostrain carne e ossa.

