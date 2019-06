Dramma a Giulianova, si ribaltano in mare col materassino: disperso 15enne, salvo l’amico (Di lunedì 24 giugno 2019) I due ragazzini si sono allontanati su un gonfiabile ma le onde lo hanno rovesciato. Uno è rimasto aggrappato al canotto, l'altro è riuscito, con molta fatica, a trascinarsi fino a riva a nuoto e lanciare l'allarme ma dell'amico ormai non c'era più traccia . In corso le ricerche da parte di Guardia Costiera, vigili del fuoco e guardia di finanza con il coordinamento della Capitaneria di porto. (Di lunedì 24 giugno 2019) I due ragazzini si sono allontanati su un gonfiabile ma le onde lo hanno rovesciato. Uno è rimasto aggrappato al canotto, l'altro è riuscito, con molta fatica, a trascinarsi fino a riva a nuoto e lanciare l'allarme ma dell'amico ormai non c'era più traccia . In corso le ricerche da parte di Guardia Costiera, vigili del fuoco e guardia di finanza con il coordinamento della Capitaneria di porto.

Sono momenti di paura, ansia ma anche di speranza quelle che stanno vivendo i familiari e gli amici di un ragazzino di 15 anni che dalle scorse ore risulta disperso in mare dopo essersi allontanato col materassino dalle spiagge della costa abruzzese. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 giugno, lungo il litorale di Giulianova, in provincia di Teramo. Secondo le prime ricostruzioni, l'adolescente aveva deciso di andare al largo sfidando le onde con un semplice canotto insieme ad un amico suo coetaneo col quale stava trascorrendo un pomeriggio di svago al mare nella zona centrale del litorale giuliese. Qualcosa però è andato storto, i due non sono riusciti a gestire la forte corrente e il canotto gonfiabile ben presto è stato spinto via senza che i ragazzini riuscissero a fare nulla.