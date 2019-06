Audio | testo e traduzione di Made With Hate dei Prophets Of Rage | rap metal d’autore

Di Notte Leoni de Il Cile feat. Awa Fall è un tuffo nell’estate (Audio e testo) : Di Notte Leoni de Il Cile feat. Awa Fall arriva oggi in rotazione radiofonica, giusto in tempo per lo scoccare dell'estate. Il brano è stato prodotto da Jerico, lo stesso che l'anno scorso collaborò alla realizzazione del singolo Come In Un'Isola in un featuring con Bianca Atzei. L'abitudine de Il Cile alle hit estive, inoltre, era già nota ai tempi di Maria Salvador con J-Ax. Quest'anno Lorenzo Cilembrini (questo il suo ...

Doppio nuovo singolo di Ghali a sorpresa : Audio e testo di Hasta La Vista e Turbococco : Il nuovo singolo di Ghali sono in realtà due. Il trapper milanese è infatti tornato in radio con un Doppio singolo che è disponibile dal 21 giugno dopo l'inedito disco d'oro I love you, il cui video è stato girato tra le mura del carcere di San Vittore. Turbococco è il titolo del primo dei due brani portati in radio da Ghali. La produzione è quella di Takagi & Ketra, già in radio con altri progetti e pronti a prendersi tutta la scena, ...

So Cosa Fare di Capo Plaza è l’ennesima trap-pola sull’invidia (Audio e testo) : So Cosa Fare di Capo Plaza arriva oggi in rotazione radiofonica. Il brano si inserisce perfettamente nei canoni della trap italiana, quella che ha avvicinato Sfera Ebbasta, Achille Lauro, Ghali e la Dark Polo Gang al pubblico mainstream con i testi che inneggiano alla moda, che disegnano i tratti paranoici di giovani star che si vedono circondate da invidiosi e che costruiscono mosaici fatti di status symbol, successi e ...

Audio e testo di Welcome To Miami (South Beach) di Max Pezzali - nuovo singolo dedicato a un viaggio : Welcome To Miami (South Beach) di Max Pezzali anticipa il nuovo album dell'artista pavese, annunciato in uscita per il 2020. Nel nuovo brano in radio dal 21 giugno, Max Pezzali ha voluto raccontare alcuni degli aneddoti che hanno caratterizzato il suo viaggio negli States nel quale ha raggiunto proprio Miami. Le sonorità sono quelle tipiche della bella stagione, con quei ritmi tropicali che sono tipici di queste temperature e che Max ...

Il tocco internazionale di Elisa nel nuovo singolo con gli Imagine Dragons : Audio e testo di Birds : C'è anche Elisa nel nuovo singolo degli Imagine Dragons. Birds è infatti il brano scelto per il ritorno in radio con la voce italiana più internazionale che si conosca, quella dell'artista di Monfalcone, che per l'occasione si è divisa tra il palco del tour e lo studio di registrazione. La nuova resa del brano già contenuto in Origins è già disponibile in tutte le piattaforme digitali e di streaming a cominciare dal 20 giugno, mentre sarà ...

Ai Tropici con il nuovo singolo dei Tiromancino - Audio e testo di Vento del Sud : Soffia brezza d'estate nel nuovo singolo dei Tiromancino. Vento del Sud arriva dopo l'avvio della collaborazione con Virgin, con la quale avevano già avuto modo di lavorare per la produzione di molti altri singoli di successo a cominciare da La descrizione di un attimo. Vento del Sud apre quindi le porte a una nuova era della discografia dei Tiromancino, che in queste settimane saranno nuovamente in tour dopo la sessione nei teatri che hanno ...

Audio - testo e traduzione di You Need to Calm Down di Taylor Swift - l’inno estivo allo “scialla” e alla comunità LGBT : Il nuovo singolo di Taylor Swift You Need to Calm Down ha fatto il suo debutto su tutte le piattaforme venerdì 14 giugno, dopo l'annuncio della popstar che ne anticipava l'arrivo svelando al contempo il titolo del nuovo album Lover. Il brano, secondo estratto dal disco in uscita il 23 agosto, succede a ME!, il duetto apripista inciso con Brendon Urie dei Panic at the Disco, che aveva ricevuto recensioni contrastanti dividendo lo stesso ...

Il Treno Va di Enrico Ruggeri ci fa riflettere sul progresso (Audio e testo) : Il Treno Va di Enrico Ruggeri sarà in rotazione radiofonica da domani 14 giugno ed è contenuta nell'ultimo disco del cantautore, "Alma", pubblicato nel mese di aprile. Il levare delle chitarre che aprono il brano ci illude di avere a che fare con un'atmosfera spensierata, ma quando la voce graffiante di Enrico Ruggeri interviene per regalarci la sua melodia capiamo subito che si tratta di un canzone-contro, una riflessione su quanto stiamo ...

Audio e testo di Montenapo - nuovo singolo di Gué Pequeño feat. Lazza : Il nuovo singolo di Gué Pequeño è Montenapo. Il brano è arrivato subito dopo la finale di The Voice of Italy alla quale ha partecipato nelle vesti di giudice. Montenapo è realizzato in collaborazione con Lazza ed è disponibile in tutte le piattaforme di streaming a cominciare dal 5 giugno. Si tratta di un campionamento del brano Gypsy Woman (She's Homeless) di Crystal Waters. Cosimo Fini viene dalla partecipazione a The Voice of ...

Audio - testo e traduzione di Bored And Razed dei Raconteurs - l’indie che guarda agli anni ’90 : Jack White è il pozzo senza fondo dell'indie rock e dei nostalgici della grande onda dei '70, e anche con Bored And Razed dei Raconteurs si conferma una delle ultime isole felici di quel revival-stoner con occhiali puntati sul deserto dei Kyuss, sull'asfalto degli Steppenwolf, sulle velocità dei Queens Of The Stone Age ma soprattutto sulla scelta lo-fi dei White Stripes, band di cui - come tutti sappiamo - il signor White è ...

Audio - testo e traduzione di Letter To My Godfather di Pharrell Williams - un tributo a Clarence Avant per Netflix : Letter To My Godfather di Pharrell Williams è il nuovo singolo del leader dei N.E.R.D., il progetto musicale che nasce da un'evoluzione dei The Neptunes e condiviso con Shae Haley. Il brano è stato scritto insieme a Chad Hugo, già collaboratore di Williams per entrambi i progetti, e fa parte della colonna sonora del documentario The Black Godfather presente su Netflix e che racconta la vita di Clarence Avant, meglio ...

Il nuovo singolo di Jovanotti lancia l’EP dedicato a Jova Beach Party : Audio e testo di Nuova Era : Nuova era è il nuovo singolo di Jovanotti, quello con il quale l'artista ha deciso di lanciare il suo nuovo progetto discografico che arriva a qualche settimana dalla partenza del tour nelle spiagge. I concerti inizieranno il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro ma Nuova era anticipa la musica che sarà suonata nel corso del tour che Jovanotti ha pensato di organizzare in una location del tutto particolare. Inizia così la Nuova Era di Lorenzo ...

Audio e testo di Mambo Salentino di Boomdabash feat. Alessandra Amoroso - nuovo singolo tra origini e amicizia : Arriva Mambo Salentino di Boomdabash feat. Alessandra Amoroso ed è subito estate. Il nuovo singolo è stato presentato nel corso della seconda serata dedicata ai Seat Music Awards, alla quale l'artista di Galatina aveva già preso parte nella tornata precedente. Com'era lecito aspettarsi, il brano è stato concepito per la rotazione radiofonica estiva, che comincia dal 7 giugno, con le sonorità calde tipiche della bella stagione che quest'anno ...

Audio e testo del nuovo singolo di Elettra Lamborghini - Tocame anticipa l’album Twerking Queen : Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini è Tocame. Il brano anticipa il rilascio di Twerking Queen, l'album di debutto previsto per il 14 giugno. Tocame sarà in rotazione radiofonica a partire dal 7 giugno. Le sonorità sono quelle alle quali Elettra Lamborghini è abituata, già sentite nel singolo Pem Pem, con l'aggiunta del featuring di Pitbull e con ChildsPlay. Tocame è rilasciato in tutte le maggiori piattaforme di streaming dal 5 ...