Turchia al voto:si ripetono le comunali

Seggi aperti a Istanbul per la ripetizione delle elezioni, dopo l'annullamento della vittoria del candidato dell'opposizione Ekrem Imamoglu del Chp neldel 31 marzo scorso. Oltre 10 milioni e mezzo alle urne fino alle 17 locali (le 16 in Italia) per scegliere solo il sindaco, mentre sono stati confermati gli eletti nel consiglio comunale e nelle municipalità. Imamoglu, che secondo i sondaggi parte leggermente favorito,sfida l'ex premier Binali Yildirim dell'Akp del presidente Erdogan,che ha voluto ripetere il.(Di domenica 23 giugno 2019)