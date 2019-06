San Giovanni | Lunedi' 24 Giugno | immagini per gli auguri di buon onomastico

Ragusa - lunedì si celebra la natività di San Giovanni Battista : lunedì si celebra la natività di San Giovanni Battista. In Cattedrale, a Ragusa, sono ben nove le celebrazioni eucaristiche programmate

San Giovanni in Fiore : serpente salvato in pieno centro : Nel primo pomeriggio di ieri è giunta l’ennesima telefonata all’esperto Gianluca Congi, un serpente veniva segnalato sotto un auto in una traversa retrostante via Panoramica e data l’impossibilità di intervenire prontamente, sono stati allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, per l’occasione guidati dal capo squadra esperto Giovanni Talerico e dal capo squadra Saverio Spadafora. Giunti sul posto in pochissimi ...

Aci Trezza due giorni di festa per San Giovanni : Ad Aci Trezza si festeggia il patrono San Giovanni Battista. Due giorni all'insegna della devozione, della cultura e del folklore

Segreti napoletani : San Giovanni a mare e il rituale del piombo : La chiesa di San Giovanni a mare ha origini antichissime. Probabilmente in origine parte di un complesso più grande, conserva al suo interno le tracce di secoli e secoli di storia. Ad...

Maltempo - pensilina crolla sui binari a San Giovanni in Persiceto : treni fermi per ore : Situazione particolarmente critica a San Giovanni in Persiceto, nella Bassa bolognese, dove la violenta grandinata del pomeriggio ha provocato danni alla stazione ferroviaria. Tra le 15.40 e le 16.50 sulla Bologna-Verona la linea e’ stata interrotta all’altezza di Crevalcore e dopo l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Fs, che sono ancora al lavoro, la circolazione e’ ripresa solo su un binario, con ...

La festa di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi : I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista a Chiaramonte Gulfi si caratterizzano, quest’anno, per il 150esimo della costruzione del fercolo

“Un sogno nella notte di San Giovanni” a Stromboli : teatro nella natura senza corrente elettrica : Al via la sesta edizione della FESTA DI teatro ECO LOGICO, nove giorni di teatro, musica, danza e altri incontri che animeranno l’isola di Stromboli dal 22 al 30 giugno, tutti rigorosamente “a spina staccata” ovvero senza l’ausilio della corrente elettrica per riportare al centro della performance la naturale relazione fra artista, spettatore e ambiente. Dopo l’inaugurazione del 22 giugno, la Festa entra nel vivo con uno degli appuntamenti più ...

Lutto a Poggiomarino : addio a Gianfranco Sangiovanni - il papà con un tumore rarissimo : Gianfranco Sangiovanni non ce l’ha fatta. Ha perso la vita alla giovane età di soli trentadue anni il commercialista originario e residente a Poggiomarino, piccolo centro abitato della Città metropolitana di Napoli. Dopo una lunga e straziante battaglia contro una rarissima malattia tumorale, Gianfranco si è arreso durante la notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. La malattia di Gianfranco La storia dell'uomo era conosciuta a tanti, in ...

Catanzaro : paziente affetta da fibrosi cistica partorisce nell’ospedale “San Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme : Evento straordinario nell’ospedale “San Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme dove una giovane paziente affetta da fibrosi cistica ha dato alla luce il piccolo Antonio Pio, che ha portato tanta gioia al papà Fabrizio e alla mamma Valentina. E’ la prima volta che una donna affetta da fibrosi cistica partorisce nell’ospedale Spoke sede del Centro Regionale fibrosi cistica (C.R.F.C.), un avvenimento reso possibile grazie all’approccio ...

La festa di San Giovanni a Monterosso Almo : Stanno proseguendo, a Monterosso Almo, le celebrazioni in preparazione della solennità della Natività di San Giovanni Battista

Ragusa si prepara al Triduo della festa di San Giovanni : Da giovedì a Ragusa iniziano le celebrazioni del Triduo di preparazione alla solennità della Natività di San Giovanni Battista. Dalle ore 9.00

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia si gioca tutto : tra sei giorni la votazione. Giovanni Malagò a LoSanna - volata per Milano-Cortina : Martedì fondamentale per la candidatura di Milano-Cortina all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Mancano infatti soltanto sei giorni alla votazione che deciderà chi ospiterà i Giochi tra Italia e Svezia (con Stoccolma), oggi Giovanni Malagò è volato a Losanna dove incomincia la settimana più importante di tutte: sarà una volata fino a lunedì 24 giugno (ore 16.00) quando i membri del Cio saranno chiamati alle urne per esprimere ...

Napoli - comincia il tour del premier Conte : prima tappa al Campus di San Giovanni : Il premier Giuseppe Conte è arrivato alle 9.15 al polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio. È stato accolto dal rettore Gaetano Manfredi, dal sindaco Luigi de...

