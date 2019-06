Papa Francesco | «A Roma degrado e abbandono | in tanti sono in difficoltà»

Napoli - Papa Francesco : 'Mediterraneo - vie di fratellanze anziché di muri' : Si è tenuto il 20 e il 21 giugno il Convegno della sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale intitolato "La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo" nei locali del complesso dei gesuiti di Posillipo, a Napoli. L'incontro, a partire da una serie di iniziative, distingue i segni dei tempi grazie ai quali si può riscontrare nuovamente l'attualità della parola di Dio e lo spirito di Gesù di ...

A Trisulti Papa Francesco è assente. Il vero santo è Steve Bannon : L’Anti-Vaticano di Trisulti, sponsorizzato da Steve Bannon e dal cardinale Raymond Burke, proseguirà la sua marcia. Sbaglia chi pensa che la procedura di revoca della concessione ministeriale dell’abbazia di Trisulti al “Dignitatis Humanae Institute” è destinata a fermare i progetti dell’ala sovranista-ecclesiale. I tempi della burocrazia sono lenti. Mentre avanza l’operazione geopolitica che mira a contrastare la strategia riformista ...

Napoli - Papa Francesco : 'Dobbiamo dialogare con Islam e ebraismo' : Recentemente Papa Francesco è stato relatore ad un incontro organizzato dalla Pontificia Facoltà di Teologia di Napoli. Andando maggiorente nello specifico e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito web dell'agenzia di stampa italiana 'LaPresse', il convegno organizzato dall'università partenopea durava due giorni ed era intitolato "La Teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo". Durante l'incontro, si è ...

Papa Francesco a Napoli : «Città laboratorio di accoglienza. Russolillo - don Diana e Moscati esempi di vita» : Papa Francesco è atterrato a Napoli sul prato del parco Virgiliano. Niente Papamobile ad aspettarlo, ma un'auto blu che, in pochi minuti, da via Manzoni lo ha portato direttamente in via...

Papa Francesco a Napoli : "Mediterraneo - vie di fratellanze invece dei muri" : Il pontefice parla alla facoltà teologica dell'Italia meridionale, conia la definizione di "Mare del meticciato aperto all'incontro", cita Luther King e ricorda "don Diana, ucciso dalla camorra"

Papa Francesco in visita a Napoli nel giorno del Solstizio d’Estate : La citta’ di Napoli e’ in fermento per l’arrivo di Papa Francesco domani, in occasione del convegno La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del mediterraneo, che si terra’ in mattinata alla pontificia facolta’ teologica dell’Italia meridionale, sezione san Luigi, a via Petrarca. La visita, in piena linea con il pontificato aperto e trasversale del pontefice argentino, si pone sulla scia del Documento ...

Papa Francesco a Napoli 21 giugno 2019 : orario - programma e traffico : Papa Francesco a Napoli 21 giugno 2019: orario, programma e traffico Papa Francesco sarà a Napoli domani, venerdì 21 giugno 2019, e la città partenopea si prepara ad accogliere il Pontefice. Il Comune ha infatti stabilito delle limitazioni di circolazione in alcune zone della città, che naturalmente renderanno più difficile del solito il traffico in diverse aree. Per questo motivo, andiamo a vedere il blocco traffico previsto, gli orari e le ...