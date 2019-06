LIVE Inghilterra-Camerun 1-0 | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | superiorità

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42′ Gran azione in difesa di Johnson, che blocca il contropiede avversario. 41′ L’ha quasi smesso di spingere, sta giocando con il cronometro. 39′ Phil Neville non è soddisfatto a pieno della sua squadra, chissà non stia già pensando a qualche cambio tecnico. 36′ Le inglesi sono superiori, però la porta avversaria non è facile da raggiungere, solo due tiri in porta per loro. 34′ Ilsta tentando una timida reazione. 32′ Enganamouit ci ha provato di destro, la potenza c’è ma la direzione no, la sfera finisce alta sopra la traversa. 31′di punizione ai limiti dell’area per il, occasione da sfruttare! 29′schiacciante dell’in questa prima mezz’ora. 27′ Quello di stasera è stato il secondo gol ad un ...

zazoomblog : LIVE Inghilterra-Camerun Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA: britanniche favorite contro le africane -… - ooshusn : quando vado in inghilterra faccio una live dove litigo con i franceis - YukiTheKitten : RT @ExoticsOnCrack: ?? Tra 10 minuti, alle 14.50 andrà in onda il 1º episodio di “???? ???”, lo show con #Kai girato in Inghilterra! Segui… -