In arrivo il caldo più intenso degli ultimi anni | dieci consigli per difendersi dalle

(Di domenica 23 giugno 2019) Dato ilannunciato dai meteorologi per i prossimi giorni, il Ministero della Salute ha stilato una lista diper far fronte alle ondate di calore che potrebbero influire sulla nostra salute. Ecco il decalogo diper ridurre i rischi soprattutto nelle persone più fragili come anziani, malati cronici, neonati e bambini piccoli. – USCIRE DI CASA NELLE ORE MENO CALDE DELLA GIORNATA. Evitare di uscire all’aria aperta nelle ore più calde cioèore 11.00 alle 18.00. Se si esce nelle ore più calde non dimenticare di proteggere il capo con un cappello di colore chiaro e gli occhi con occhiali da sole; inoltre proteggere la pellescottature con creme solari ad alto fattore protettivo. – INDOSSARE UN ABBIGLIAMENTO ADEGUATO E LEGGERO. Sia in casa che all’aperto, indossare abiti leggeri, non aderenti, di fibre naturali per permettere la ...

