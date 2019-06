Guardate di che cosa è capace la Modalità notte dei Samsung Galaxy S9 | ecco la nostra

Papa Francesco : “Basta con i cuori da funerale - siate gioiosi anche nel dolore. Guardate chi sta peggio” : “Guardate chi sta peggio di voi: andate, cercatelo, vedete come aiutarlo. C’è sempre qualcuno che se la passa peggio”. E “non perdete la gioia, non abbiate un cuore da funerale, ma un cuore allegro, anche nei dolori, anche nei momenti tristi“: “la gioia è speranza in Dio“. E’ l’incoraggiamento che Papa Francesco rivolge alla comunità argentina di Rio Gallegos, che si appresta a vivere un Anno ...